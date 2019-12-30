На Сейшелах акула покусала туристку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Туристка з Франції отримала серйозне поранення через напад акули під час плавання на Сейшельських островах. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Info.
"Туристка з Франції була серйозно поранена в результаті нападу акули під час плавання на Сейшельських островах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що акула вкусила її за руку біля острову Праслін. 45-річну туристку доставили в лікарню.
"Минулої ночі їй зробили операцію, її життю нічого не загрожує", - сказав посол Франції на Сейшельських островах Домінік Мас.
Зазначається, що інцидент відбувся в розпал туристичного сезону. На архіпелазі 115 островів, які відомі своїми пляжами.
Також вказано, що минулого разу акула нападала на людину на Сейшельських островах у 2011 році.
Нагадаємо, у Карелії ведмідь напав на дресирувальника під час вистави.