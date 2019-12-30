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На Сейшелах акула покусала туристку

На Сейшелах акула покусала туристку

Київ • УНН

 • 19977 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Туристка з Франції отримала серйозне поранення через напад акули під час плавання на Сейшельських островах. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Info.

"Туристка з Франції була серйозно поранена в результаті нападу акули під час плавання на Сейшельських островах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що акула вкусила її за руку біля острову Праслін. 45-річну туристку доставили в лікарню.

"Минулої ночі їй зробили операцію, її життю нічого не загрожує", - сказав посол Франції на Сейшельських островах Домінік Мас.

Зазначається, що інцидент відбувся в розпал туристичного сезону. На архіпелазі 115 островів, які відомі своїми пляжами.

Також вказано, що минулого разу акула нападала на людину на Сейшельських островах у 2011 році.

Нагадаємо, у Карелії ведмідь напав на дресирувальника під час вистави.

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