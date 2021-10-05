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В Японії загорівся завод з виробництва феєрверків

В Японії загорівся завод з виробництва феєрверків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Пожежа виникла у вівторок на заводі з виробництва феєрверків в японському місті Отару (північна префектура Хоккайдо). Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, близько 10 години ранку (за місцевим часом) 5-го числа на фабриці з виробництва феєрверків “Hokukai Smoke Fire” в Масакаї 2-чоме міста Отару виникла пожежа.

Роботи з гасіння були завершені приблизно через півтори години, коли пожежу загасили.

За даними поліції, в цілому троє чоловіків, один співробітник-чоловік у віці 60 років і два співробітники-чоловіки у віці 40 років, були поранені і доставлені в лікарню.

花火工場で火災 1人がケガhttps://t.co/drIxJeaIwf

警察に入った連絡によりますと、5日午前10時ごろ、北海道小樽市真栄2丁目にある花火の製造工場、「北海煙火」で火事が起きたということです。 #nhk_video pic.twitter.com/NlDwqIF6Ca

— NHKニュース (@nhk_news) October 5, 2021

Повідомляється, що всі троє були в свідомості, коли їх перевозили, але один службовець у віці 40 років був серйозно поранений, тому що отримав опіки всього тіла.

Поліція й пожежна частина розслідують причину пожежі.

Нагадаємо

На півдні Риму через пожежу частково обвалився “залізний міст”.

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