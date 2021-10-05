В Японії загорівся завод з виробництва феєрверків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Пожежа виникла у вівторок на заводі з виробництва феєрверків в японському місті Отару (північна префектура Хоккайдо). Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, близько 10 години ранку (за місцевим часом) 5-го числа на фабриці з виробництва феєрверків “Hokukai Smoke Fire” в Масакаї 2-чоме міста Отару виникла пожежа.
Роботи з гасіння були завершені приблизно через півтори години, коли пожежу загасили.
За даними поліції, в цілому троє чоловіків, один співробітник-чоловік у віці 60 років і два співробітники-чоловіки у віці 40 років, були поранені і доставлені в лікарню.
花火工場で火災 1人がケガhttps://t.co/drIxJeaIwf
警察に入った連絡によりますと、5日午前10時ごろ、北海道小樽市真栄2丁目にある花火の製造工場、「北海煙火」で火事が起きたということです。 #nhk_video pic.twitter.com/NlDwqIF6Ca
Повідомляється, що всі троє були в свідомості, коли їх перевозили, але один службовець у віці 40 років був серйозно поранений, тому що отримав опіки всього тіла.
Поліція й пожежна частина розслідують причину пожежі.
Нагадаємо
На півдні Риму через пожежу частково обвалився “залізний міст”.