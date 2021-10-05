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В Японии загорелся завод по производству фейерверков

В Японии загорелся завод по производству фейерверков

Киев  •  УНН

 • 16633 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Пожар возник во вторник на заводе по производству фейерверков в японском городе Отару (северная префектура Хоккайдо). Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Детали

По данным полиции, около 10:00 утра (по местному времени) 5-го числа на фабрике по производству фейерверков “Hokukai Smoke Fire” в Масакаи 2-чоме города Отару возник пожар.

Работы по тушению были завершены примерно через полтора часа, когда пожар потушили.

По данным полиции, в целом трое мужчин, один сотрудник-мужчина в возрасте 60 лет и два сотрудника-мужчины в возрасте 40 лет, были ранены и доставлены в больницу.

花火工場で火災1人がケガhttps://t.co/drIxJeaIwf

警察に入った連絡によりますと, 5日午前10時ごろ,北海道小樽市真栄2丁目にある花火の製造工場, 「北海煙火」で火事が起きたということです. #Nhk_video pic.twitter.com/NlDwqIF6Ca

— NHKニュース(@nhk_news) October 5, 2021

Сообщается, что все трое были в сознании, когда их перевозили, но один служащий в возрасте 40 лет был серьезно ранен, так как получил ожоги всего тела.

Полиция и пожарная часть расследуют причину пожара.

Напомним

На юге Рима из-за пожара частично обвалился “железный мост”.

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