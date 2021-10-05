В Японии загорелся завод по производству фейерверков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Пожар возник во вторник на заводе по производству фейерверков в японском городе Отару (северная префектура Хоккайдо). Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Детали
По данным полиции, около 10:00 утра (по местному времени) 5-го числа на фабрике по производству фейерверков “Hokukai Smoke Fire” в Масакаи 2-чоме города Отару возник пожар.
Работы по тушению были завершены примерно через полтора часа, когда пожар потушили.
По данным полиции, в целом трое мужчин, один сотрудник-мужчина в возрасте 60 лет и два сотрудника-мужчины в возрасте 40 лет, были ранены и доставлены в больницу.
花火工場で火災1人がケガhttps://t.co/drIxJeaIwf
警察に入った連絡によりますと, 5日午前10時ごろ,北海道小樽市真栄2丁目にある花火の製造工場, 「北海煙火」で火事が起きたということです. #Nhk_video pic.twitter.com/NlDwqIF6Ca
Сообщается, что все трое были в сознании, когда их перевозили, но один служащий в возрасте 40 лет был серьезно ранен, так как получил ожоги всего тела.
Полиция и пожарная часть расследуют причину пожара.
Напомним
На юге Рима из-за пожара частично обвалился “железный мост”.