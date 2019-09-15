В Японії таксі в'їхало в натовп пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей постраждали в центральному японському місті Нагоя в результаті наїзду таксі на групу пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
За його відомостями, інцидент стався пізно ввечері в суботу. За словами очевидців, автомобіль вилетів на тротуар в районі залізничної станції Канаяма. Всі постраждалі були госпіталізовані, один з них отримав серйозні травми.
Поліція вивчає обставини аварії і допитує 70-річного водія таксі.
В Японії останнім часом почастішали ДТП за участю літніх водіїв. Перебуваючи за кермом, вони часто плутають педалі газу і гальма, або їм не вистачає швидкості реакції на зміни дорожньої ситуації в силу віку.
Нагадаємо, в Японії понад 800 тисяч будівель залишилися без світла через тайфун.