В.Янукович шкодує, що не віддав раніше наказ на жорстку зачистку Майдану - нардеп

“Готові були і гвинтокрили, оснащені кулеметами. Були кулемети і в Кабінеті Міністрів, були проведені певні підготовчі заходи і спеціальна техніка у дворі Кабінету Міністрів. Були підтягнуті станції, які глушили зв’язок. Все це є в матеріалах справи. Тобто готувалася досить жорстока зачистка. 18-19 лютого настільки чистили, пресингували, звужували кільце”, — розповів В.Карпунцов.

“Але підтягнулися з найближчих областей в наступні дні. І він втік, злякався і жалкує, про те, що злякався, що дотягнув. Він жалкує, що не віддав раніше наказ на жорстку зачистку Майдану”, — додав нардеп.

Як повідомляв УНН, Віктор Янукович розглядав свою явку в суд в першу чергу на свою користь, але прокуратура загнала його в глухий кут. Про це в ефірі “5 каналу” розповів головний редактор “РБК-Україна” Валерій Калниш.