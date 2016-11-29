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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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В.Янукович сожалеет, что не отдал ранее приказ на жесткую зачистку Майдана - нардеп

Киев • УНН

 • 6885 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жестокая зачистка Майдана готовилась, и В.Янукович сожалеет, что побоялся и не отдал приказ на ее начало. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов, передает УНН.

В.Янукович сожалеет, что не отдал ранее приказ на жесткую зачистку Майдана - нардеп

"Готовы были и вертолеты, оснащенные пулеметами. Были пулеметы и в Кабинете Министров, были проведены определенные подготовительные мероприятия и специальная техника во дворе Кабинета Министров. Были подтянуты станции, глушили связь. Все это есть в материалах дела. То есть готовилась довольно жестокая зачистка. 18-19 февраля столь чистили, прессинговали, сужали кольцо ", - рассказал Карпунцов.

"Но подтянулись из ближайших областей в последующие дни. И он бежал, испугался и сожалеет о том, что испугался, что дотянул. Он сожалеет, что не отдал ранее приказ на жесткую зачистку Майдана ", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, Виктор Янукович рассматривал свою явку в суд в первую очередь в свою пользу , но прокуратура загнала его в тупик. Об этом в эфире "5 канала" рассказал главный редактор "РБК-Украина" Валерий Калныш.

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