В.Янукович хотів використати свій допит в першу чергу на свою користь – експерт

“Віктор Федорович, звичайно, хотів і розглядав свою явку в суд в першу чергу на свою користь. Але прокуратура не дала йому піти просто так. Зрозуміло, що Янукович „виляв“, всіляко відхрещувався від фактів конкретних телефонних перемовин свого виїзду в Росію, але в конкретний момент прокуратура загнала його в глухий кут. Тому що виглядало так, що Януковичу не було чого відповідати на питання слідства”, — розповів експерт.

За словами В.Калниша, було видно, що питання, які подавалися з боку захисту колишніх захисників Беркуту були з ним погоджені.

“Але неможливо було підготуватися до всього процесу, до шести годин допиту. Було видно, що сценарій, який розроблявся — не був витриманий в повному обсязі”. — додав В.Калниш.

Він також зазначив, що позиція Януковича “не знаю — не пам’ятаю” — це була заздалегідь погоджена з адвокатом формула уникнення від відповідей.

Як повідомляв УНН, лише сьогодні екс-президент України Віктор Янукович офіційно став підозрюваним, до цього в деяких справах він був свідком, в інших — без статусу. Про це в ефірі “5 каналу” розповів народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Валерій Карпунцов.