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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович хотел использовать свой допрос в первую очередь в свою пользу - эксперт

Киев • УНН

 • 7875 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Виктор Янукович рассматривал свою явку в суд в первую очередь в свою пользу, но прокуратура загнала его в тупик. Об этом в эфире "5 канала" рассказал главный редактор "РБК-Украина" Валерий Калныш, передает УНН.

В.Янукович хотел использовать свой допрос в первую очередь в свою пользу - эксперт

"Виктор Федорович, конечно, хотел и рассматривал свою явку в суд в первую очередь в свою пользу. Но прокуратура не дала ему уйти просто так. Понятно, что Янукович "вилял", всячески открещивался от фактов конкретных телефонных переговоров своего выезда в Россию, но в конкретный момент прокуратура загнала его в тупик. Потому что выглядело так, что Януковичу нечего было отвечать на вопросы следствия", - рассказал эксперт.

По словам В.Калныша, было видно, что вопросы, которые подавались со стороны защиты бывших защитников Беркута были с ним согласованы.

"Но невозможно было подготовиться ко всему процессу, до шести часов допроса. Было видно, что сценарий, который разрабатывался - ни был выдержан в полном объеме", - Добавил В.Калниш.

Он также отметил, что позиция Януковича "не знаю - не помню" - это была заранее согласована с адвокатом формула ухода от ответов.

Как сообщал УНН, только сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович официально стал подозреваемым , до этого в некоторых делах он был свидетелем, в других - без статуса. Об этом в эфире "5 канала" рассказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Валерий Карпунцов.

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