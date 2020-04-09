В Узбекистані через пандемію дозволили гуляти з собакою тільки один раз на день
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Ташкенті, Нукусі і обласних центрах вигул собак дозволено не частіше одного разу на день і на відстані не далі чим 100 м від будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції республіки.
"Рішенням дозволено гуляти з домашнім улюбленцем (собакою) один раз на день у Ташкенті, Нукусі і обласних центрах приблизно у 100 метрах від будинку", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення прийняла республіканська комісія по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.
Зараз в Узбекистані підтверджені 555 випадків зараження, одужали 30 пацієнтів, троє хворих померли.
Нагадаємо, що 27 березня в Узбекистані повідомили про першу в країні смерть від коронавірусу.