В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92314 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101912 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104027 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103165 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111368 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100264 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104853 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131494 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130432 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса

В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11725 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство здравоохранения Узбекистана зарегистрировало первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил портал Газета.uz, передает УНН.

“26 марта в Наманганскую областную инфекционную больницу с диагнозом „коронавирус“ был принят 72-летний гражданин, который имел хронические заболевания и находился на диспансерном учете”, — говорится в сообщении.

В 23:00 (20:00 по времени Киева) лабораторные анализы подтвердили наличие у пациента коронавируса. Инфицирование происходит от его дочери, которая вернулась из Турции 12 марта. Она находилась на карантине.

“27 марта в 04:30 (1:30 Киев) пациент, несмотря на реанимационные процедуры, умер от острого инфаркта миокарда”, — добавляется в сообщении.

Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Узбекистане зафиксировано 75 случаев заражения новым коронавирусом. О первом случае заражения сообщили 15 марта.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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