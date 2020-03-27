В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство здравоохранения Узбекистана зарегистрировало первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил портал Газета.uz, передает УНН.
“26 марта в Наманганскую областную инфекционную больницу с диагнозом „коронавирус“ был принят 72-летний гражданин, который имел хронические заболевания и находился на диспансерном учете”, — говорится в сообщении.
В 23:00 (20:00 по времени Киева) лабораторные анализы подтвердили наличие у пациента коронавируса. Инфицирование происходит от его дочери, которая вернулась из Турции 12 марта. Она находилась на карантине.
“27 марта в 04:30 (1:30 Киев) пациент, несмотря на реанимационные процедуры, умер от острого инфаркта миокарда”, — добавляется в сообщении.
Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Узбекистане зафиксировано 75 случаев заражения новым коронавирусом. О первом случае заражения сообщили 15 марта.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.