В Узбекистані повідомили про першу в країні смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Узбекистану зареєструвало перший випадок смерті пацієнта, інфікованого коронавірусом. Про це в п’ятницю повідомив портал Газета.uz, передає УНН.
“26 березня в Наманганську обласну інфекційну лікарню з діагнозом „коронавірус“ був прийнятий 72-річний громадянин, який мав хронічні захворювання і перебував на диспансерному обліку”, — йдеться у повідомленні.
О 23:00 (20:00 за часом Києва) лабораторні аналізи підтвердили наявність у пацієнта коронавірусу. Інфікування походить від його дочки, яка повернулася з Туреччини 12 березня. Вона перебувала на карантині.
“27 березня о 04:30 (1:30 Київ) пацієнт, незважаючи на реанімаційні процедури, помер від гострого інфаркту міокарда”, — додається в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної та місцевої влади, в Узбекистані зафіксовано 75 випадків зараження новим коронавірусом. Про перший випадок зараження повідомили 15 березня.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.