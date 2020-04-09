В Узбекистане из-за пандемии разрешили гулять с собакой только один раз в день

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51710 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74639 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74024 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100965 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81415 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102061 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105665 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130766 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130271 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Узбекистане из-за пандемии разрешили гулять с собакой только один раз в день

В Узбекистане из-за пандемии разрешили гулять с собакой только один раз в день

Киев  •  УНН

 • 15187 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ташкенте, Нукусе и областных центрах выгул собак разрешен не чаще одного раза в день и на расстоянии не более чем 100 м от дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции республики.

"Решением разрешено гулять с домашним животным (собакой) один раз в день в Ташкенте, Нукусе и областных центрах примерно в 100 метрах от дома", - говорится в сообщении.

Такое решение приняла республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас в Узбекистане подтверждены 555 случаев заражения, выздоровели 30 пациентов, трое больных умерли.

Напомним, что 27 марта в Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса.

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