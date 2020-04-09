В Узбекистане из-за пандемии разрешили гулять с собакой только один раз в день
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Ташкенте, Нукусе и областных центрах выгул собак разрешен не чаще одного раза в день и на расстоянии не более чем 100 м от дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции республики.
"Решением разрешено гулять с домашним животным (собакой) один раз в день в Ташкенте, Нукусе и областных центрах примерно в 100 метрах от дома", - говорится в сообщении.
Такое решение приняла республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса.
Сейчас в Узбекистане подтверждены 555 случаев заражения, выздоровели 30 пациентов, трое больных умерли.
Напомним, что 27 марта в Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса.