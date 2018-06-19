В урядовому кварталі Києва через акцію виникли затори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В урядовому кварталі Києва у вівторок зранку через проведення акції ускладнено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Нацполіції.
"В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції. Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів", - повідомила Нацполіція у Twitter.
Додамо, сьогодні у Верховній Раді відбудеться пленарне засідання. Парламентарі у вівторок планують, зокрема, розглянути законопроекти щодо зниження акцизів на ввезення нових авто та підвищення штрафів для авто з іноземною реєстрацією.
Нагадаємо, у Верховній Раді придумали, як вирішити проблему "євроблях".