В правительственном квартале Киева из-за акции возникли пробки

"В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции. Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов", - сообщила Нацполиция в Twitter.

Добавим, сегодня в Верховной Раде состоится пленарное заседание. Парламентарии во вторник планируют, в частности, рассмотреть законопроекты о снижении акцизов на ввоз новых авто и повышение штрафов для авто с иностранной регистрацией.

Напомним, в Верховной Раде придумали, как решить проблему " евроблях ".