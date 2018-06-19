В правительственном квартале Киева из-за акции возникли пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В правительственном квартале Киева во вторник утром из-за проведения акции затруднено движение транспорта. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение Нацполиции.
"В правительственном квартале столицы пока затруднено движение транспорта из-за проведения акции. Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать заторов", - сообщила Нацполиция в Twitter.
Добавим, сегодня в Верховной Раде состоится пленарное заседание. Парламентарии во вторник планируют, в частности, рассмотреть законопроекты о снижении акцизов на ввоз новых авто и повышение штрафов для авто с иностранной регистрацией.
Напомним, в Верховной Раде придумали, как решить проблему " евроблях ".