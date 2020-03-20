В уряді збирають економічну раду для вирішення стратегічних питань на період карантину - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В уряді збирають економічну раду для вирішення стратегічних питань економіки на період карантину. Про це сказав Прем'єр-міністр України Сергій Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Сьогодні ми відкриваємо економічну раду... і ми будемо планувати наступні економічні кроки", - сказав Шмигаль.
Він додав, що ця Рада консультуватиметься щодо економічних питань з провідними економістами країни.
Прем'єр відмітив, що в режимі надзвичайних ситуацій протягом двох місяців країна зіштовхнеться із складнощами.
Нагадаємо, Кабмін планує створити координаційний центр з бізнесом для протидії економічній кризі.