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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105600 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108407 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110333 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108863 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119075 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102157 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106290 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 14:27 • 130509 просмотра

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В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов на период карантина - Шмыгаль

В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов на период карантина - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 17788 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В правительстве собирают экономический совет для решения стратегических вопросов экономики на период карантина. Об этом сказал премьер-министр Украины Сергей Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Сегодня мы открываем экономический совет ... и мы будем планировать следующие экономические шаги", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этот Совет будет консультироваться по экономическим вопросам с ведущими экономистами страны.

Премьер отметил, что в режиме чрезвычайных ситуаций в течение двух месяцев страна столкнется со сложностями.

Напомним, Кабмин планирует создать координационный центр с бизнесом для противодействия экономическому кризису.

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