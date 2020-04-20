В уряді пояснили причини затримки даних щодо кількості заражених коронавірусом із 7 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. Так в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей під час наради в офісі Президента, передає УНН із посиланням на повдіомлення ОП.
"... в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів", - йдеться в повідомленні.
В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики, додали в ОП.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестування на COVID-19.