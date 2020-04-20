В правительстве объяснили причины задержки данных по количеству зараженных коронавирусом из 7 областей

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. Так в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей во время совещания в офисе Президента, передает УНН со ссылкой на сообщение ОП.