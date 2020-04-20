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В Україні сім областей не подали звіти щодо тестування на COVID-19 за останню добу – МОЗ

В Україні сім областей не подали звіти щодо тестування на COVID-19 за останню добу – МОЗ

Київ • УНН

 • 32007 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні за минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестування на COVID-19. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. Це не припустимі речі, тому я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з’ясовує причини цієї ситуації...”, — розповів Степанов.

За його словами, загалом за попередню добу було здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

Українські Національні Новини

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