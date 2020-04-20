В Украине семь областей не подали отчеты по тестированию на COVID-19 за последние сутки - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки семь областей не подали информации по тестированию на COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки семь областей не подали информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующее поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины этой ситуации...", - рассказал Степанов.
По его словам, в целом за предыдущие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.