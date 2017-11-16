В уряді Польщі підтримали ідею знесення у Варшаві сталінської висотки

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Палац культури і науки є символом радянського панування, а символи є важливими, оскільки вони формують відносини. Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Блащак, коментуючи ідею необхідністі знесення будівлі, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

"Палац культури і науки є символом радянського панування, а символи є важливими, оскільки вони формують відносини, особливо молодих людей", - сказав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Блащак.

Зазначається, що міністр підтримав міністра культури Пьотра Глінського, який раніше заявив, що існує думка про доцільність знести будівлю до 100-річчя незалежності Польщі наступного року.

При цьому, Блащак нагадав, що 99 років тому після відновлення незалежності на нинішній площі Пілсудського розібрали церкву, яка була символом російського панування в Варшаві.

"Це ще одне зобов'язання... ми прагнемо порушити комуністичну традицію, яка все ще присутня в Польщі", - підсумував міністр Блащак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща повинна враховувати українську позицію стосовно історичного минулого - посол

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