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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 63112 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82251 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87608 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В правительстве Польши поддержали идею сноса в Варшаве сталинской высотки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дворец культуры и науки является символом советского господства, а символы важны, поскольку они формируют отношения. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя идею необходимости сноса здания, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Дворец культуры и науки является символом советского господства, а символы важны, поскольку они формируют отношения, особенно молодых людей", - сказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак.

Отмечается, что министр поддержал министра культуры Петра Глинского, который ранее заявил, что существует мнение о целесообразности снести здание к 100-летию независимости Польши следующего года.

При этом, Блащак напомнил, что 99 лет назад после восстановления независимости на нынешней площади Пилсудского разобрали церковь, которая была символом российского господства в Варшаве.

"Это еще одно обязательство... мы стремимся нарушить коммунистическую традицию, которая все еще присутствует в Польше", - подытожил министр Блащак.

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