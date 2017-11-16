В правительстве Польши поддержали идею сноса в Варшаве сталинской высотки

"Дворец культуры и науки является символом советского господства, а символы важны, поскольку они формируют отношения, особенно молодых людей", - сказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак.

Отмечается, что министр поддержал министра культуры Петра Глинского, который ранее заявил, что существует мнение о целесообразности снести здание к 100-летию независимости Польши следующего года.

При этом, Блащак напомнил, что 99 лет назад после восстановления независимости на нынешней площади Пилсудского разобрали церковь, которая была символом российского господства в Варшаве.

"Это еще одно обязательство... мы стремимся нарушить коммунистическую традицию, которая все еще присутствует в Польше", - подытожил министр Блащак.

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