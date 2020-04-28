В уряді планують розробити програму швидких робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Кабінеті міністрів України працюють над ідеєю створення програми швидких робочих місць, зокрема, щоб залишити в Україні тих, хто через епідемію повернувся з-за кордону. Про це заявив на інвестиційному форумі міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
"Економічні втрати, які очікують всі країни, і зокрема Україна... ми маємо моделювати все зараз. Саме тому відпрацювання конкретних кроків з бізнесом має велике значення для нас. Зокрема, держава планує певні програми підтримки як для бізнесу, так і для працюючих громадян. Нами була ухвалена програма підтримки, наразі виділено 6 млрд грн", - сказав Чернишов.
За його словами, також розроблена низка програм для підтримки малого та мікробізнесу.
"Кабмін працює на ідеєю створення програми швидких робочих місць. Тому що ми повинні запропонувати людям, працівникам, які вийдуть з самоізоляції, конкретні швидкі робочі місця у різних галузях. Зараз ми маємо і переваги. До нас повернулися тисячі, десятки тисяч фахівців з-за кордону. Ці люди повернулися не з позитивних причин, але ми маємо зробити такі умови праці, щоб залишити цих людей тут, бо це фахівці", - додав Чернишов.
Нагадаємо, уряд України виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги по безробіттю на фоні карантину через коронавірус.