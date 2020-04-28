В правительстве планируют разработать программу быстрых рабочих мест

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кабинете министров Украины работают над идеей создания программы быстрых рабочих мест, в частности, чтобы оставить в Украине тех, кто из-за эпидемии вернулся из-за границы. Об этом заявил на инвестиционном форуме министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.