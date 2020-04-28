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В правительстве планируют разработать программу быстрых рабочих мест

В правительстве планируют разработать программу быстрых рабочих мест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Кабинете министров Украины работают над идеей создания программы быстрых рабочих мест, в частности, чтобы оставить в Украине тех, кто из-за эпидемии вернулся из-за границы. Об этом заявил на инвестиционном форуме министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.

"Экономические потери, которые ожидают все страны, и в частности и Украина... мы должны моделировать все сейчас. Именно поэтому отработка конкретных шагов с бизнесом имеет большое значение для нас. В частности, государство планирует определенные программы поддержки как для бизнеса, так и для работающих граждан. Нами была принята программа поддержки, пока выделено 6 млрд грн", - сказал Чернышев.

По его словам, также разработано ряд программ для поддержки малого и микробизнеса.

"Кабмин работает над идеей создания программы быстрых рабочих мест. Поэтому мы должны предложить людям, работникам, которые выйдут из самоизоляции, конкретные быстрые рабочие места в разных отраслях. Сейчас мы имеем и преимущества. К нам вернулись тысячи, десятки тысяч специалистов из-за границы. Эти люди вернулись не с положительных причин, но мы должны сделать такие условия труда, чтобы оставить этих людей здесь, потому что это специалисты", - добавил Чернышов.

Напомним, правительство Украины выделило 6 млрд грн для финансирования пособий по безработице на фоне карантина из-за коронавируса.

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