В уряді назвали п'ять пріоритетів на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України визначив на 2019 рік п'ять головних пріоритетів, серед яких питання безпека й оборона та розвиток людського капіталу. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"План дій (на 2019 рік - ред.) базується на п'яти ключових пріоритетах", - сказав він.
За словами очільника уряду, перший пріоритет передбачає підсилення економічного зростання у 2019 році, другий - ефективне врядування державного управління.
"Одним з ключових пріоритетів є третій - розвиток людського капіталу. Четвертий пріоритет - верховенство права і боротьба з корупцією. І пріоритет п'ятий, який є найбільш фундаментальним, це питання безпеки й оборони нашої держави", - розповів Гройсман.
Нагадаємо, у Бюджеті-2019 передбачено на оборону і безпеку 5,4% ВВП.