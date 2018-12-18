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В правительстве назвали пять приоритетов на 2019

Киев • УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины определил на 2019 пять главных приоритетов, среди которых вопросы безопасности и оборона, развитие человеческого капитала. Об этом рассказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

В правительстве назвали пять приоритетов на 2019

"План действий (на 2019 - ред.) базируется на пяти ключевых приоритетах", - сказал он.

По словам главы правительства, первый приоритет предусматривает усиление экономического роста в 2019 году, второй - эффективное управление государственного управления.

"Одним из ключевых приоритетов является третий - развитие человеческого капитала. Четвертый приоритет - верховенство права и борьба с коррупцией. И приоритет пятый, который является наиболее фундаментальным, это вопрос безопасности и обороны нашего государства", - рассказал Гройсман.

Напомним, в бюджете-2019 предусмотрено на оборону и безопасность 5,4% ВВП.

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