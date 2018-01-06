В УПЦ пояснили, чому у Запоріжжі відмовилися відспівувати загиблого хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату (МП) пояснили, чому священик у Запоріжжі відмовився відспівувати загиблого хлопчика. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці УПЦ у Facebook, передає УНН.
Як повідомляв УНН, 31 грудня 2017 в Запоріжжі чоловік викинувся з вікна та вбив хлопчика, який стояв біля будинку.
За словами батьків, хлопчик був похрещений в УПЦ Київського патріархату (КП). Священик, дізнавшись це, відмовився відспівувати хлопчика.
Людей обурили такі дії священика і вони почали зносити до храмів УПЦ іграшки та дитячі речі у знак не згоди.
Митрополит УПЦ МП Лука пояснив, чому священик так вчинив.
“Канони ніхто не відміняв. Вони були написані ще нерозділеною Церквою в перші століття християнства. Є правило Василя Великого, яким керувався священик, який відмовив у відспівуванні малюка: „Але відторгнені, ставши мирянами, не мали влади ні хрестити, ні висвячувати, і не могли дати іншим благодать Святого Духа, від якої самі відпали. Ось чому приходящих від них до церкви, як хрещених мирянами, стародавні веліли знову очищати істинним церковним хрещенням“. Тобто їх хрещення таким не вважається, воно не дійсне. Дитина, на жаль, не була хрещена і його б ніхто не відспівав в жодній Православній Церкві світу. Батькам відповіли те ж саме”, — пояснив він.
При цьому, митрополит Лука закликав 40 днів молитися за упокій душі загиблого хлопчика. Та повідомив, що всі принесені речі під церкви УПЦ МП будуть передані в дитячі будинки.