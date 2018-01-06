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В УПЦ объяснили, почему в Запорожье отказались отпевать погибшего мальчика

Киев • УНН

 • 33623 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) объяснили, почему священник в Запорожье отказался отпевать погибшего мальчика. Соответствующее сообщение опубликовано на странице УПЦ в Facebook, передает УНН.

В УПЦ объяснили, почему в Запорожье отказались отпевать погибшего мальчика

Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 года в Запорожье мужчина выбросился из окна и убил мальчика, который стоял возле дома.

По словам родителей, мальчик был крещен в УПЦ Киевского патриархата (КП). Священник, узнав это, отказался отпевать мальчика.

Людей возмутили такие действия священника и они начали сносить в храмы УПЦ игрушки и детские вещи в знак не согласия.

Митрополит УПЦ МП Лука объяснил, почему священник так поступил.

“Каноны никто не отменял. Они были написаны еще неразделенной Церковью в первые века христианства. Есть правило Василия Великого, которым руководствовался священник, отказавший в отпевании малыша: „Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали. Вот почему приходящих от них к Церкви, как крещенных мирянами, древние повелевали вновь очищать истинным церковным крещением“. То есть их крещение таковым не считается, оно не действительно. Ребенок, к сожалению, не был крещен и его бы никто не отпел ни в одной Православной Церкви мира. Родителям ответили то же самое”, — обратил внимание владыка.

При этом, митрополит Лука призвал 40 дней молиться за упокой души погибшего мальчика. И сообщил, что все принесенные вещи под церкви УПЦ МП будут переданы в детские дома.

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