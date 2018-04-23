В УПЦ назвали абсурдом освячення грального закладу "УНЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Українській православній церкві не змогли підібрати слів, аби прокоментувати освячення грального закладу "Української національної лотереї". У коментарі УНН керівник прес-служби Вінницької єпархії УПЦ, протодиякон Владислав Демченко назвав це абсурдом.
"Це - абсурд. Цього не потрібно робити. Навіть коментувати такі речі важко. До нашої єпархії це не має жодного відношення, треба запитати у безпосередніх авторів цього "освячення". Але підібрати слів, аби описати такі дії - неможливо", - сказав він.
Нагадаємо, у мережу потрапила світлина освячення грального закладу "Української національної лотереї". Відповідний знімок розмістив український блогер Денис П'ятигорець на своїй сторінці в Twitter.
На знімку - священик і його помічник, який виносить воду із приміщення "УНЛ". Світлина була опублікована 6 квітня поточного року. Ймовірно, приміщення "УНЛ" освятили напередодні Великодня. Автор публікації не уточнив, у якому місті була зроблена світлина.
Нагадаємо, раніше один із гральних закладів "УНЛ" був помічений у приміщенні стародавнього костьолу.
Раніше УНН повідомляв, що поліція розслідує низку кримінальних проваджень проти "УНЛ" за фактом організації в Україні заборонених азартних ігор.
Водночас, усі охочі і надалі мають можливість придбати готовий бізнес з гральними автоматами під брендом "УНЛ" прямо в інтернеті.