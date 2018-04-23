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В УПЦ назвали абсурдом освящения игорного заведения "УНЛ"

Киев • УНН

 • 7579 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украинской православной церкви не смогли подобрать слов, чтобы прокомментировать освящение игорного заведения "Украинской национальной лотереи". В комментарии УНН руководитель пресс-службы Винницкой епархии УПЦ, протодиакон Владислав Демченко назвал это абсурдом.

В УПЦ назвали абсурдом освящения игорного заведения "УНЛ"

"Это - абсурд. Этого не нужно делать. Даже комментировать такие вещи трудно. К нашей епархии это не имеет никакого отношения, надо спросить у непосредственных авторов этого "освящения". Но подобрать слов, чтобы описать такие действия - невозможно", - сказал он.

Напомним, в сеть попала фотография освящения игорного заведения "Украинской национальной лотереи". Соответствующий снимок разместил украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Twitter.

На снимке - священник и его помощник, который выносит воду из помещения "УНЛ". Фотография была опубликовано 6 апреля текущего года. Вероятно, помещение "УНЛ" освятили накануне Пасхи. Автор публикации не уточнил, в каком городе была сделана фотография.

Напомним, ранее одно из игорных заведений "УНЛ" было замечено в помещении древнего костела.

Ранее УНН сообщал, что полиция расследует ряд уголовных производств против "УНЛ" по факту организации в Украине запрещенных азартных игр.

В то же время, все желающие и в дальнейшем имеют возможность приобрести готовый бизнес с игровыми автоматами под брендом "УНЛ" прямо в интернете.

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