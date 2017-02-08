В “Укргазвидобуванні” заявили, що обшуки в їхніх офісах пов’язані зі справою минулих років
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В “Укргазвидобуванні” заявили, що обшуки в офісах підприємства стосуються справи минулих років. Про це повідомив голова правління ПАТ “Укргазвидобування” Олег Прохоренко, передає кореспондент УНН.
“Це справа, через яку відбувається обшук, це справа минулих років і не стосується теперішнього менеджменту”, — сказав О.Прохоренко.
Він також зазначив, що в “Укргазвидобуванні” відкриті для правоохоронних органів.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України проводять обшук в офісах ПАТ “Укргазвидобування”.
В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки в офісах підприємства у Києві, Полтаві і на Харківщині.