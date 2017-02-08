В "Укргаздобыче" заявили, что обыски в их офисах связаны с делом прошлых лет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В "Укргаздобыче" заявили, что обыски в офисах предприятия касаются дела прошлых лет. Об этом сообщил глава правления ПАО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко, передает корреспондент УНН.
"Это дело, по которому происходит обыск, это дело прошлых лет и не касается настоящего менеджмента", - сказал О.Прохоренко.
Он также отметил, что в "Укргаздобыче" открыты для правоохранительных органов.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в офисах ПАО "Укргаздобыча".
В "Укргаздобыче" заявили об обысках в офисах предприятия в Киеве, Полтаве и в Харьковской области.