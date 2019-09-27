В Україну вже прибуло близько 20 тисяч паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом доби, починаючи з 07:00 ранку 26 вересня, до України на святкування Рош-ха-Шана прибуло майже 12 000 паломників-хасидів. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби України.
“За добу, станом на 07:00, прибуло 11 859 паломників-хасидів. Всього з початку оформлення прибуло 19 095 осіб. Прибувають здебільшого через аеропорт “Бориспіль”, а також через аеропорти в Одесі та Вінниці. А в менших кількостях прибувають через сухопутні пункти пропуску на західному кордоні", - розповіли в прес-центрі.
Нагадаємо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.
Раніше УНН повідомляв, що в Умані на час святкування Рош-ха-Шана ціни на проживання коливаються від 4 500 до 25 000 грн за добу.