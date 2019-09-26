В Умані під час перебування паломників-хасидів ціни за житло досягають 25 тис. грн за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Умані на час святкування Рош-ха-Шана ціни на проживання у місті коливаються від 4 500 до 25 000 грн за добу. Про це свідчать дані сайту Booking.com, передає УНН.
За даними сайту ціни на проживання у місті Умань з 28 по 29 вересня коливаються від 4 500 до 25 000 грн. Ціна здебільшого залежить від кількості осіб в одному номері.
Найдешевший варіант серед житла — хостел. Ціни за добу коливаються від 4 500 грн за проживання 1 людини в номері до 25 000 грн за розміщення 20 людей у спільному номері. Крім того, оголошення з фотографіями одного й того ж самого хостелу розміщують двома мовами з різними цінами. В україномовному оголошенні ціна за добу складає майже 7 500 грн (номер вміщує 36 осіб), а номер з оголошенням на івриті коштує 25 000 грн (вміщує 20 осіб).
Проживання у приватному будинку чи квартирі, де вміщується 6-7 осіб, обійдеться від 6 000 до 16 000 грн за добу.
Ціни у готелях коливаються від 4 000 грн (вміщує 2 людини в номері делюкс) до 15 000 грн (класичний номер на 3 особи). Сніданки у вартість не входять.
Майже у кожному оголошенні вказується доступність житла до могили цадика Нахмана — місця паломництва хасидів. Найближче житло знаходиться у 200 метрах від місця паломництва, а найвіддаленіше — за 6 км.
Нагадаємо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.
Раніше УНН повідомляв, що через прибуття паломників-хасидів на святкування Рош-ха-Шана Міжнародний аеропорт “Бориспіль” запланував 93 додаткових авіарейсів кількох перевізників.