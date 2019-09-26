В Умани во время пребывания паломников-хасидов цены за жилье достигают 25 тыс. грн в сутки

По данным сайта цены на проживание в городе Умань с 28 по 29 сентября колеблются от 4 500 до 25 000 грн. Цена в основном зависит от количества человек в одном номере.

Самый дешевый вариант среди жилья — хостел. Цены за сутки колеблются от 4 500 грн за проживание 1 человека в номере до 25 000 грн за размещение 20 человек в общем номере. Кроме того, объявления с фотографиями одного и того же хостела размещают на двух языках с разным ценам. В русскоязычном объявлении цена за сутки составляет почти 7 500 грн (номер вмещает 36 человек), а номер с объявлением на иврите стоит 25 000 грн (вмещает 20 человек).

Проживание в частном доме или квартире, где помещается 6-7 человек, обойдется от 6 000 до 16 000 грн в сутки.

Цены в отелях колеблются от 4 000 грн (вмещает 2 человека в номере делюкс) до 15 000 грн (классический номер на 3 человека). Завтраки в стоимость не входят.

Почти в каждом объявлении указывается доступность жилья к могиле цадика Нахмана — места паломничества хасидов. Ближайшее жилье находится в 200 метрах от места паломничества, а самое отдаленное — в 6 км.

Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира.

Ранее УНН сообщал, что из-за прибытия паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана Международный аэропорт “Борисполь” запланировал 93 дополнительных авиарейса нескольких перевозчиков.