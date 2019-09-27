В Украину уже прибыло около 20 тысяч паломников-хасидов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В течение суток, начиная с 07:00 утра 26 сентября, в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 000 паломников-хасидов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
"За сутки по состоянию на 07:00, прибыло 11 859 паломников-хасидов. Всего с начала оформления прибыло 19 095 человек. Прибывают в основном через аэропорт "Борисполь", а также через аэропорты в Одессе и Виннице. И в меньших количествах прибывают через сухопутные пункты пропуска на западной границе", - рассказали в пресс-центре.
Напомним, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 000 паломников из разных стран мира.
Ранее сообщал, что в Умани на время празднования Рош-ха-Шана цены на проживание колеблются от 4500 до 25000 грн в сутки.