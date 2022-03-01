В Україну повернулися більше 80 тисяч громадян — Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Як повідомляє ДПСУ, за останні 5 днів в Україну повернулися 80 000 українських громадян. Більшість з них — чоловіки, передає УНН.
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"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!", — йдеться в повідомленні.
Додамо
За добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів. Дані показники приблизно на 10% менші за показники 27 лютого. Наразі у чергах перебувають близько 8 тисяч автомобілів.