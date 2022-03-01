В Украину вернулись более 80 тысяч граждан — Госпогранслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Как сообщает ГПСУ, за последние 5 дней в Украину вернулись 80 000 украинских граждан. Большинство из них — мужчины, передает УНН.
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"За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину. На Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, из которых большинство - мужчины. Патриоты, которые работали или временно проживали за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!", — говорится в сообщении.
Добавим
За сутки 28 февраля государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Данные показатели примерно на 10% меньше показателей 27 февраля. Сейчас в очередях находятся около 8 тысяч автомобилей.