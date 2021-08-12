В українській делегації ТКГ назвали можливі причини загострення ситуації на Донбасі

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"Якщо говорити про причини, то я для себе виділив 6 факторів, один з них зараз досить обговорюється - це геополітичний. Тобто дійсно зустріч Байдена із Зеленським, і зустріч Меркель з Зеленським, а ми бачили буквально минулої весни, як напередодні саміту НАТО, коли можливі були позитивні рішення для України, та ж Захарова - спікер російського МЗС говорила, що якщо буде тривати "мілітаризація" України (вони це так називають), і зближення України з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі. Тобто, вони використовують ситуацію на Донбасі як стримуючий фактор шантажу, у тому числі в геополітиці", - заявив Гармаш.

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Гармаш також виділяє внутрішньоросійський фактор ескалації на Донбасі. Він зазначає, що у вересні в Росії відбудуться вибори до Державної думи, тому країні-агресору необхідна "тема, мобілізуюча електорат".

Він також виділив військовий фактор - терор і залякування мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій.

Що стосується обговорення загострення на Донбасі в межах ТКГ, то Гармаш очікує його не раніше 26 серпня.

"У ТКГ ніяк на це не відреагували, оскільки ТКГ збереться 26 числа на своє засідання. Зараз посли ОБСЄ у відпустках, і наші представники-депутати теж. Тому ця ситуація для обговорення на ТКГ поки відкладена", - вказав він.

Нагадаємо

З початку серпня на Донбасі загострилася ситуація. 9 серпня бойовики 9 разів порушили "режим тиші". 10 серпня цифра зросла до 16.

За минулу добу, 11 серпня, у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

12 серпня бойовики обстріляли поле поблизу селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни встигли зібрати урожай зернових.