В Україні з’явився сайт про гепатит: як лікувати та де лікуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В Україні з’явився спеціалізований сайт про вірусні гепатити В і С. Ініціатором його створення виступила міжнародна компанія HETERO, повідомляє УНН.
“Вірусним гепатитом В і С інфіковано понад 325 млн людей у всьому світі, і щорічно від нього помирає 1,4 млн осіб. Гепатит піддається профілактиці і лікуванню, а гепатит С - повному виліковуванню”, - повідомляють на сайті.
Там є інформація про причини, шляхи передачі та симптоми вірусних гепатитів.
Наявність вірусного гепатиту в організмі можна визначити тестом на антитіла та антигени вірусного гепатиту С (ВГС) за допомогою серологічного скринінгу. Рання діагностика дозволяє запобігти проблемам зі здоров’ям, які можуть виникнути в результаті інфекції, і попередити передачу вірусу.
До групи ризику відносять медичних працівників, наркоманів, ув’язнених, осіб з ВІЛ-інфекцією. Також можлива передача вірусу під час татуювання, відвідування стоматолога та косметологічних кабінетів, а також при народженні дитини від жінок, інфікованих ВГС та статевим шляхом.
“Застосування противірусних препаратів дозволяє вилікувати інфекцію гепатиту С в більш ніж 95% випадків, що знижує ризик смерті від цирозу та раку печінки”, - вказують фахівці.
На сайті можна знайти приватні та державні клініки, а також обрати лікаря, які лікують гепатит. Також там вказані адреси аптек, де є препарати від нього.