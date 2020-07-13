В Україні з’явився сайт про гепатит: як лікувати та де лікуватися

ukru
Ексклюзив
08:24 • 41041 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 91540 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 102116 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 164608 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 136738 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146142 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147569 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129203 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183208 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126262 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 103801 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 142551 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123286 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 109520 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 109735 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 41041 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 91540 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 102116 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 85578 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104333 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104953 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122702 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139253 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137309 перегляди
Актуальне
В Україні з’явився сайт про гепатит: як лікувати та де лікуватися

В Україні з’явився сайт про гепатит: як лікувати та де лікуватися

Київ • УНН

 • 11999 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. В Україні з’явився спеціалізований сайт про вірусні гепатити В і С. Ініціатором його створення виступила міжнародна компанія HETERO, повідомляє УНН.

“Вірусним гепатитом В і С інфіковано понад 325 млн людей у всьому світі, і щорічно від нього помирає 1,4 млн осіб. Гепатит піддається профілактиці і лікуванню, а гепатит С - повному виліковуванню”, - повідомляють на сайті.

Там є інформація про причини, шляхи передачі та симптоми вірусних гепатитів.

Наявність вірусного гепатиту в організмі можна визначити тестом на антитіла та антигени вірусного гепатиту С (ВГС) за допомогою серологічного скринінгу. Рання діагностика дозволяє запобігти проблемам зі здоров’ям, які можуть виникнути в результаті інфекції, і попередити передачу вірусу.

До групи ризику відносять медичних працівників, наркоманів, ув’язнених, осіб з ВІЛ-інфекцією. Також можлива передача вірусу під час татуювання, відвідування стоматолога та косметологічних кабінетів, а також при народженні дитини від жінок, інфікованих ВГС та статевим шляхом.

“Застосування противірусних препаратів дозволяє вилікувати інфекцію гепатиту С в більш ніж 95% випадків, що знижує ризик смерті від цирозу та раку печінки”, - вказують фахівці.

На сайті можна знайти приватні та державні клініки, а також обрати лікаря, які лікують гепатит. Також там вказані адреси аптек, де є препарати від нього.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32