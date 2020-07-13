В Украине появился сайт о гепатите: как лечить и где лечиться
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине появился специализированный сайт о вирусных гепатитах В и С. Инициатором его создания выступила международная компания HETERO, сообщает УНН.
"Вирусным гепатитом В и С инфицировано более 325 млн человек во всем мире, и ежегодно от него умирает 1,4 млн человек. Гепатит поддается профилактике и лечению, а гепатит С - полному излечению", - сообщается на сайте.
Там есть информация о причинах, путях передачи и симптомах вирусных гепатитов.
Наличие вирусного гепатита в организме можно определить тестом на антитела и антигены вирусного гепатита С (ВГС) с помощью серологического скрининга. Ранняя диагностика позволяет предотвратить проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в результате инфекции, и предупредить передачу вируса.
К группе риска относят медицинских работников, наркоманов, заключенных, лиц с ВИЧ-инфекцией. Также возможна передача вируса при татуировке, посещении стоматолога и косметологических кабинетов, а также при рождении ребенка от женщин, инфицированных ВГС и половым путем.
"Применение противовирусных препаратов позволяет вылечить инфекцию гепатита С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза и рака печени", - отмечают специалисты.
На сайте можно найти частные и государственные клиники, а также выбрать врача, которые лечат гепатит. Также там указаны адреса аптек, где есть препараты от него.