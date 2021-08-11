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В Україні зросла ціна на свиней

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Ціна на на ринку живця свинини цього тижня зросла до 47-48 грн/кг проти 45 грн/кг минулого тижня. Про це повідомляє пресслужба Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.

Цитата

В Асоціації зростання цін пояснили новими ставками ПДВ, які зросли у серпні з 14% до 20%, що несуттєво, але позначилися на вартості свинини.

“Як свідчать результати моніторингу цін на прилавках, у липні 2021 року свинина у середньому коштувала на 1,6% дорожче (130 грн/кг), ніж за аналогічний місяць рік тому. При цьому лопатка, грудинка та ошийок, що є в Україні найпопулярнішими частинами туші, в ціні змінилися мінімально”, — розповіла президент Асоціації “Свинарі України” Оксана Юрченко.

Доповнення

Восени очікується зростання цін на свинину.

До слова

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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