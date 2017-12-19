В Україні зменшилася кількість рейдерських атак на агропідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні зменшилася кількість рейдерських атак на аграрні підприємства завдяки роботі антирейдерських агроштабів. Про це повідомила заступник міністра юстиції України Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.
“Думаю, найкращу оцінку нашій ініціативі дали асоціації "Аграрний союз України" та "Всеукраїнська Аграрна Рада", які нещодавно заявили, що за час роботи штабів вони зафіксували зменшення кількості рейдерських атак. Окрім того, профільні об’єднання виступили з закликом продовжити роботу агроштабів на постійній основі”, — цитує прес-служба слова О.Сукманової.
Водночас вона поінформувала, що проти рейдерів, які намагалися захопити агропідприємства, порушено 17 кримінальних проваджень.
Крім того, з її слів, за час роботи агроштаби опрацювали майже 500 звернень, але тільки 136 з них стосувалися питань рейдерства.
Як повідомляв УНН, правоохоронні органи розпочали 17 кримінальних проваджень щодо антирейдерських захоплень врожаю та земельних ділянок аграріїв. Аграрні штаби запрацювали в регіонах України з 15 серпня 2017 року.