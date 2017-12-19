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В Украине уменьшилось количество рейдерских атак на агропредприятия

В Украине уменьшилось количество рейдерских атак на агропредприятия

Киев  •  УНН

 • 7806 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине уменьшилось количество рейдерских атак на аграрные предприятия благодаря работе антирейдерских агроштабов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Думаю, лучшую оценку нашей инициативе дали ассоциации "Аграрный союз Украины" и "Всеукраинская Аграрная Рада", недавно заявили, что за время работы штабов они зафиксировали уменьшение количества рейдерских атак. Кроме того, профильные объединения выступили с призывом продолжить работу агроштабив на постоянной основе", - цитирует пресс-служба слова О.Сукманово'.

В то же время она сообщила, что против рейдеров, которые пытались захватить агропредприятия, возбуждено 17 уголовных производств.

Кроме того, по ее словам, за время работы агроштабы проработали почти 500 обращений, но только 136 из них касались вопросов рейдерства.

Как сообщал УНН, правоохранительные органы начали 17 уголовных производств по антирейдерских увлечений урожая и земельных участков аграриев. Аграрные штабы заработали в регионах Украины с 15 августа 2017 года.

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