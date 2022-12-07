Україна має суттєвий дефіцит електроенергії: у деяких регіонах аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, в деяких областях ввели аварійні відключення. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.
Деталі
"Станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, складна ситуація на сході країни – ввечері 6 грудня ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури. Там тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.
Також працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях.
"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – додали в Укренерго.
Нагадаємо
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Україна житиме в режимі відключень світла до кінця березня.