Україна має суттєвий дефіцит електроенергії: у деяких регіонах аварійні відключення

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"Станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, складна ситуація на сході країни – ввечері 6 грудня ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури. Там тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Також працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – додали в Укренерго.

Нагадаємо

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Україна житиме в режимі відключень світла до кінця березня.