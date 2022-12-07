Украина имеет существенный дефицит электроэнергии: в некоторых регионах аварийные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии, в некоторых областях ввели аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Детали
"По состоянию на 11:00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые отключились из-за повреждения электросетей, до плановых показателей", – говорится в сообщении.
Как отметили, сложная ситуация на востоке страны – вечером 6 декабря враг повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры. Там продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.
Также работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях.
"В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", – добавили в Укрэнерго.
Напомним
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина будет жить в режиме отключений света до конца марта.