В Україні запустили додаток, в якому водії зможуть перевіряти штрафи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні запустили додаток, в якому українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи, наразі він доступний лише для операційної системи IoS. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу сервісу "Штрафи UA".
"Штрафи UA разом із МВС України запустили додаток, в якому водії за номером водійського посвідчення або ІПН, або за серією та номером штрафу можуть перевірити та заплатити за порушення ПДР. Тепер це можна зробити в один клік у додатку Штрафи UA (наразі для iPhone, в травні для Android)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що функція онлайн перевірки штрафів проектувалася ще в 2016 році, і ось сьогодні інформація про порушення в сфері безпеки дорожнього руху, згідно з постановою КМУ №835, доступна всім бажаючим.
"Ми перший сервіс в Україні, який впровадив ці дані в своєму додатку. Вже сьогодні ви можете отримувати повідомлення про наявність у вас штрафів", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України минулого тижня вніс зміни до постанови № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Ними зокрема передбачено, що окрім госпіталізації в обсерваторах громадяни можуть погодитися на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".