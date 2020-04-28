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В Украине запустили приложение, в котором водители смогут проверять штрафы

В Украине запустили приложение, в котором водители смогут проверять штрафы

Киев  •  УНН

 • 19864 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине запустили приложение, в котором украинские водители смогут проверять дорожные штрафы, пока он доступен только для операционной системы IoS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу сервиса "Штрафы UA".

"Штрафы UA совместно с МВД Украины запустили приложение, в котором водители по номеру водительского удостоверения или ИНН, или по серии и номеру штрафа могут проверить и заплатить за нарушение ПДД. Теперь это можно сделать в один клик в приложении Штрафы UA (сейчас для iPhone, в мае для Android)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что функция онлайн проверки штрафов проектировалась еще в 2016 году, и вот сегодня информация о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения, согласно постановлению КМУ №835, доступная всем желающим.

"Мы первый сервис в Украине, который внедрил эти данные в своем приложении. Уже сегодня вы можете получать уведомления о наличии у вас штрафов", - добавляется в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины на прошлой неделе внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Ими в частности предусмотрено, что кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома".

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