В Украине запустили приложение, в котором водители смогут проверять штрафы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине запустили приложение, в котором украинские водители смогут проверять дорожные штрафы, пока он доступен только для операционной системы IoS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу сервиса "Штрафы UA".
"Штрафы UA совместно с МВД Украины запустили приложение, в котором водители по номеру водительского удостоверения или ИНН, или по серии и номеру штрафа могут проверить и заплатить за нарушение ПДД. Теперь это можно сделать в один клик в приложении Штрафы UA (сейчас для iPhone, в мае для Android)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что функция онлайн проверки штрафов проектировалась еще в 2016 году, и вот сегодня информация о нарушениях в сфере безопасности дорожного движения, согласно постановлению КМУ №835, доступная всем желающим.
"Мы первый сервис в Украине, который внедрил эти данные в своем приложении. Уже сегодня вы можете получать уведомления о наличии у вас штрафов", - добавляется в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров Украины на прошлой неделе внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Ими в частности предусмотрено, что кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома".