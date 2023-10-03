В Україні запускають два соціальних проекти для ветеранів та військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні сьогодні запускають два експериментальні споціальні проекти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Зокрема, щодо соціально-психологічної допомоги, формування та розвитку соціальних навичок, сприяння адаптації. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Сьогодні запускаємо два експериментальні проєкти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців», - повідомив Шмигаль.
За його словами, перший - це надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості.
«Вона включає в себе соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або ж група людей. Другий проєкт — це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою», - розповів Шмигаль.
Доповнення
У проекті Держбюджету на 2024 рік уряд збільшив фінансування на підтримку ветеранів на 7,5 млрд грн, що удвічі більше ніж у 2023 році, – до понад 14 млрд гривень.