В Україні запроваджують "банкоматний національний роумінг": що це і як працює

Деталі

Національний банк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах. Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів.

Як повідомили у НБУ, найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи. Водночас, зважаючи на підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, підвищено окремі вимоги до банків, які, зокрема, стосуються:

визначення в кожному регіоні чіткого переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі тривалої відсутності енергопостачання, та необхідності забезпечення їх безперервної роботи;

інформування клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, адрес їх місцезнаходження, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень;

підвищення заходів безпеки банківських операцій, включаючи операції з готівкою.

Додамо

Національний банк продовжує вживати заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах воєнного стану. Разом із банками втілюється проєкт Power Banking – периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку і банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо.